Governo: Lega, centrodestra unito ed esecutivo al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Smentiti i gufi e la sinistra, il centrodestra è determinato a partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria per poi offrire al più presto un governo all’altezza delle aspettative degli italiani”. È quanto si legge in una nota della Lega alla luce dell’incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. “Salvini – prosegue la nota – è costantemente in contatto con gli alleati”. (Rin)