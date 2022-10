Regno Unito: ambasciatore Llewellyn, Elisabetta II ha conosciuto e amato l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La regina Elisabetta II ha conosciuto e amato l’Italia. Lo ha detto l’ambasciatore del Regno Unito a Roma, Edward Llewellyn, all’evento intitolato “Elisabetta II: regina di diplomazia”, inquadrato nel Festival della diplomazia in corso a Roma. “Lei ha conosciuto e amato l’Italia, che ha visitato per la prima volta nel 1951 ancora da principessa”, ha ricordato Llewellyn. “Ho visto la regina probabilmente una dozzina di volte. La prima volta è stato quando ho ricevuto un’onorificenza 25 anni fa, dopo il trasferimento di Hong Kong alla sovranità cinese”, ha dichiarato l’ambasciatore. Llewellyn ha avuto occasione di rivederla anche quando è stato “capo dello staff per sei anni a Downing Street”. “Nel 2012 partecipò a una riunione del consiglio dei ministri. Fu un momento storico”, ha spiegato il diplomatico. “Ambasciatore di Sua Maestà. E’ un titolo che prendiamo molto sul serio e per tutta la mia vita resterò sempre orgoglioso di essere stato ambasciatore della regina”, ha evidenziato Llewellyn. “Prima di Roma sono stato a Parigi per cinque anni. Quando veniamo nominati abbiamo un incontro con il sovrano. All’epoca sono stato a Buckinham Palace con mia moglie e abbiamo trascorso quasi 30 minuti solo noi tre”, ha ricordato l’ambasciatore. “Abbiamo parlato del mio incarico a Parigi. Ovviamente è stato un incontro privato ma una cosa la posso dire: per la regina era impossibile non mostrare la sua esperienza. De Gaulle era stato suo ospite a Buckingham Palace nel 1960”, ha continuato. (Res)