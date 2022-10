Russia: aereo militare si schianta contro edifico residenziale, 2 morti e 15 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di due morti e 15 feriti il bilancio provvisorio dello schianto di un aereo militare Su-34 in dotazione all'Aeronautica militare russa contro un edificio residenziale a Ejsk, città della Russia europea meridionale appartenente al territorio di Krasnodar che affaccia sul Mare d'Azov. Lo ha confermato il ministero per le Situazioni di emergenza, secondo cui al momento 15 persone si trovano ricoverate in ospedale, di cui una in terapia intensiva, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Interfax". Inoltre i cittadini evacuati dall'edificio saranno temporaneamente accolti in pensioni. (segue) (Rum)