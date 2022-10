Iran: nessuna fine alle proteste e alla repressione nonostante le sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano ancora le proteste in Iran scoppiate a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto. Oggi, il Consiglio dell'Ue ha aggiunto undici persone e quattro entità all'elenco delle persone soggette a misure restrittive, nel contesto dell'attuale regime di sanzioni per i diritti umani in Iran. In particolare, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno condannato l'uso diffuso e sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici, ritenuto "ingiustificabile e inaccettabile". Ciò, tuttavia, non è bastato a porre fine a disordini e tensioni. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva dell'opposizione “Iran International”, anche oggi gli studenti di diverse università iraniane hanno ripreso a manifestare intonando slogan contro il governo della Repubblica islamica e rifiutandosi di frequentare le lezioni. Secondo segnalazioni ricevute dal network con sede a Londra, forze dell’ordine in uniforme avrebbero attaccato gli studenti radunatisi presso l'università di Ardabil, nell’Iran nord-occidentale. I lavoratori impiegati nel complesso petrolchimico di Bushehr (Bushehr Petrochemical Company) situato nella città di Asaluye, nel sud dell’Iran, hanno continuato lo sciopero in corso da circa una settimana. “Lotteremo, moriremo, ci riprenderemo l'Iran" è stato uno degli slogan intonati dai lavoratori scesi a protestare. Un video diffuso in rete mostra poi una caserma della polizia assaltata dai manifestanti mentre brucia a Mashhad, città di 3,3 milioni di abitanti, capoluogo della provincia del Razavi Khorasan. (Res)