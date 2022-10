Roma: travolto ed ucciso sul Gra, muore 30enne mentre attraversa corsie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 30enne romano è stato investito ed ucciso, questa notte, mentre attraversava il Grande raccordo anulare a Roma. La tragedia si è consumata alle 2circa al chilometro 34 della carreggiata interna nei pressi dello vincolo per la Prenestina. Pare che il giovane avesse attraversato la carreggiata esterna e che dopo aver superato lo spartitraffico, è stato travolto sulla corsia di sorpasso causando anche il ribaltamento di un'auto. Il conducente di una Smart, infatti, lo ha notato sulla strada e ha inchiodato venendo tamponato da una Dacia che lo seguiva. La Smart è finita capottata. Non è chiaro quale delle due auto lo abbia investito o se sono state entrambe. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale della sezione di Settecamini. Per il 30enne nulla da fare, mentre gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti lievemente.(Rer)