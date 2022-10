Veneto: Giro d'Italia in Regione tra il 24 e il 26 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giro d'Italia 2023 arriva in Veneto. I ciclisti infatti negli ultimi giorni della manifestazione sportiva toccheranno in tre diverse tappe, dal 24 al 26 maggio, alcune zone del territorio veneto come Caorle, Oderzo, la Val di Zoldo, Longarone e le Tre Cime di Lavaredo. "Sarà un Giro ad altissimo valore sportivo e ambientale per il Veneto, che potrà raccontare il suo territorio ma anche le sue ferite. Paesaggi che hanno vissuto sessant'anni fa la tragedia del Vajont e più recentemente quella della tempesta Vaia. Territori che vanno preservati e valorizzati anche attraverso eventi come quello della carovana rosa, che percorrerà le strade di una delle regioni più appassionate del pedale in Italia", ha commentato il presidente della Regione, Luca Zaia. (Rev)