Egitto: presidente Al Sisi alla Settimana dell'acqua del Cairo, "siamo uno dei paesi più aridi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è diventato uno dei paesi più aridi del mondo e dipende quasi esclusivamente dal Nilo per le sue risorse idriche. Lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in un discorso registrato alla conferenza "Settimana dell'acqua del Cairo" organizzata dalla delegazione dell'Unione al Cairo in collaborazione con il governo egiziano con la partecipazione di 70 paesi. L'80 per cento delle risorse idriche dell'Egitto va al settore agricolo, da cui dipendono 60 milioni di persone. "Sono la metà della popolazione egiziana", ha detto Al-Sisi, aggiungendo che l'Egitto rinnova il suo impegno a fare il massimo per risolvere la questione del Grande diga della rinascita etiope (Gerd) per raggiungere gli interessi di tutte le parti e invita la comunità internazionale a impegnarsi per raggiungere questo obiettivo. (segue) (Cae)