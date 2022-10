Egitto: presidente Al Sisi alla Settimana dell'acqua del Cairo, "siamo uno dei paesi più aridi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano ha sottolineato che le risorse idriche del suo Paese sono diventate incapaci di soddisfare i bisogni dei suoi residenti, nonostante l'adozione di una politica di razionalizzazione dei consumi e del riutilizzo dell'acqua di irrigazione. Da parte sua, il ministro dell'Irrigazione egiziano, Hani Swailem, ha avvertito che i cambiamenti climatici hanno un impatto sulle risorse idriche in Egitto. Swailem ha dichiarato che il suo paese sta facendo enormi investimenti per soddisfare il fabbisogno idrico, creando impianti di trattamento delle acque e riabilitando migliaia di chilometri di vecchi canali, in modo che gli agricoltori possano ottenere acqua di alta qualità. (segue) (Cae)