Egitto: presidente Al Sisi alla Settimana dell'acqua del Cairo, "siamo uno dei paesi più aridi" (3)

- Il ministro ha anche annunciato la disponibilità dell'Egitto a diventare un centro africano per il rafforzamento delle capacità nel campo dell'adattamento ai cambiamenti climatici nel settore idrico. L'Egitto, ha detto, spenderà 50 miliardi di dollari fino al 2037 per raggiungere la sicurezza idrica e fornire acqua ai beneficiari. Da parte sua, il ministro degli Esteri Sameh Shoukry, in un incontro con il capo del Consiglio mondiale dell'acqua, Loic Fauchon, è tornato a parlare della Gerd e dei rischi legati a una gestione senza un accordo legale vincolante. (Cae)