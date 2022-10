Lavoro: : Filt Cgil su appalti logistica, ministero conferma responsabilità in solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confermata la responsabilità in solido per i lavoratori che operano negli appalti della logistica". A darne la notizia la Filt-Cgil nazionale, riferendo che "il ministero del Lavoro ha risposto positivamente al nostro interpello a sostegno del mantenimento, nell'ambito degli appalti della logistica, della validità dall'articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/200 (cosiddetta legge Biagi) sulla responsabilità solidale delle imprese. La questione - spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil - era nata a seguito della modifica dell'articolo 1677 bis del Codice Civile, a cui erano seguite interpretazioni distorte da parte di alcune associazioni datoriali in caso di appalto nel quale vi siano congiuntamente le prestazioni di due o più servizi di logistica. Questo parere - afferma infine la Filt Cgil - fa chiarezza relativamente alla messa in discussione di questa importante garanzia a tutela dei lavoratori che operano nelle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione delle merci". (Com)