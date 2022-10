© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle indiscrezioni di stampa apparse oggi sui principali siti spagnoli, Mfe dichiara in una nota che "non è in atto alcun licenziamento di Paolo Vasile da amministratore delegato di Mediaset Espana e che i risultati da lui ottenuti in 23 anni di gestione sono unici e straordinari. Il rapporto con l’azionista è e rimarrà ottimo". (Com)