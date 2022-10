Scuola: assessore Roma, intitolata a Maria Coscia scuola dell'infanzia di Torrespaccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Con Maria Coscia, illuminata assessora alla scuola della Giunta Veltroni, i posti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale aumentarono in modo verticale. Con lei partì un progetto, Città come Scuola, che prefigurava il senso di una città educante". A dichiararlo in una nota l'assessora alla Scuola, Formazione e lavoro, Claudia Pratelli. "Oggi a lei è stata intitolata la scuola dell'infanzia Piscine di Torrespaccata. Un omaggio alla persona e un impegno a seguirne la direzione. Per me, che oggi ho l'onore di ricoprire il suo stesso ruolo, il solco di quella visione è quanto mai vivo. Dall'insediamento abbiamo investito moltissimo per potenziare i servizi educativi, renderli più accessibili e moltiplicare le opportunità, con il primo importante risultato di vedere cresciuto il numero di bambine e bambini iscritti ai nidi. Come allora, la scuola è per tutte e tutti ed è lo strumento più prezioso e affilato per combattere le diseguaglianze".(Com)