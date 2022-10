Veneto: consegnato il Leone ad Arrigo Cipriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera, nella cornice della Scuola Grande di San Rocco, Arrigo Cipriani, imprenditore veneziano è stato insignito del Leone del Veneto. Presenti alla cerimonia il presidente della Regione Luca Zaia, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e altri consiglieri. Il premio, assegnato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, è stato consegnato a Cipriani, simbolo di "eleganza, signorilità, classe" ha spiegato Ciambetti. "Credo che Arrigo Cipriani - ha poi proseguito - sia l'interprete migliore non solo della bellezza e dell'armonia di Venezia ma soprattutto dell'anima autentica di questa città e del nostro Veneto: c'è un garbo squisito nella sua scrittura, nel suo stile raffinato fatto di gusto e 'savoir faire' anche quando con schiettezza unica esprime commenti perentori e controccorrente, ben sapendo che le mode passano, ma lo stile resta". In Arrigo Cipriani "c'è di certo un continuo apprendere con mente aperta alle novità ma anche l'accuratezza nel rispettare la tradizione conciliandola con le esigenze del mondo moderno senza mai tradire la propria identità. C'è un 'quid' che trasforma in una esperienza unica presentando il miglior carattere del nostro Veneto, un Veneto fatto di tanto lavoro, attenzione ai minimi dettagli, sacrificio, spirito imprenditoriale, apertura al mondo, humor e cultura con la dote di una scrittura di un intellettuale dallo spirito arguto o di una cintura nera che capisce i propri, ma soprattutto gli altrui, limiti", ha poi concluso il presidente del Consiglio regionale del Veneto. (Rev)