Usa: il rapper Kanye West ha raggiunto un accordo per acquisire il social network Parler

- Il cantante statunitense Kanye West ha raggiunto un accordo per acquistare il social network Parler, molto popolare tra i conservatori. Parlement Technologies, la società proprietaria del social network, ha fatto sapere in una nota di aver raggiunto un accordo di principio con il rapper per l’acquisizione della piattaforma. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli finanziari dell’operazione, che dovranno essere concordati entro la fine dell’anno. “In un mondo in cui le opinioni di natura conservatrice sono considerate controverse, dobbiamo garantire a tutti la possibilità di esprimersi liberamente”, ha detto West nella nota. (Was)