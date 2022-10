Usa: Casa Bianca, da Trump affermazioni antisemite contro ebrei statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti affermazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sugli ebrei statunitensi sono “antisemite e offensive, non solo per la comunità ebraica ma anche per i nostri alleati israeliani”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. “Per anni, Donald Trump ha allineato le sue idee con quelle di personaggi estremisti e antisemiti, e dovrebbe rispondere delle sue azioni”, ha detto, aggiungendo che la relazione degli Stati Uniti con Israele è “solida, e si basa su valori e interessi comuni: un aspetto che l’ex presidente Trump evidentemente non riesce a capire”. L’ex presidente Usa è stato recentemente contestato dopo aver pubblicamente sollecitato gli ebrei statunitensi a "darsi una regolata", ed esprimere il loro apprezzamento nei confronti di Israele "prima che sia troppo tardi". "Nessun presidente ha fatto per Israele più di quanto abbia fatto io. Eppure, sorprendentemente, i nostri magnifici evangelici lo apprezzano più delle persone di fede giudaica, specie quelle che vivono negli Stati Uniti", ha scritto Trump in un messaggio sul suo social media Truth Social. (Was)