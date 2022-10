Lazio: Zingaretti: 550mila euro per sostenere forza creativa di giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere l'affermazione dei giovani (under 35) artisti del Lazio "sulla scena anche internazionale dell'arte contemporanea e favorire la crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato e collegato a quelli presenti in altri paesi. Anche al fine di dare prospettive più concrete di reddito ai giovani talenti dell'arte contemporanea espressione del suo territorio". Lo si legge in una nota della Regione Lazio. Questa la sintesi di "Lazio Contemporaneo", il bando della Regione Lazio che sostiene i giovani artisti e curatori del mondo dell'Arte Contemporanea, presentato presso lo Spazio "Mediterraneo" del Museo Maxxi di Roma. All'evento hanno partecipato: Francesco Spano, Segretario Generale della Fondazione Maxxi; Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio; Federico Borzelli, responsabile Ptco della Fondazione MAXXI; Miriam Cipriani, direttrice regionale Cultura e Lazio Creativo; Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche giovanili. (segue) (Com)