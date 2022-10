Lazio: Zingaretti: 550mila euro per sostenere forza creativa di giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostenere la forza creativa e innovatrice dei giovani: in questi anni di governo lo abbiamo fatto investendo in tante iniziative e numerosi progetti". Lo si legge in una nota del Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Il bando 'Lazio Contemporaneo 2022' rappresenta un nuovo strumento a disposizione di tutti quei ragazzi e quelle ragazze che hanno talento, ma che spesso non hanno la possibilità, il modo e l'occasione di esprimerlo. La Regione Lazio, con oltre mezzo milione di euro, offre loro un palcoscenico, materiale e virtuale, dove poter mostrare cosa sanno fare, e comunicare anche agli operatori del settore le proprie idee. L'arte contemporanea è un settore in forte crescita e noi puntiamo con questo avviso a incentivarlo, aiutando giovani artisti e curatori che intendono intraprendere in questa direzione la propria carriera". (segue) (Com)