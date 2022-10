Lazio: Zingaretti: 550mila euro per sostenere forza creativa di giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre le tipologie di progetti sostenute dal bando che mette a disposizione 550 mila euro.Esposizioni e mostre monografiche o collettive dedicate a uno o più giovani artisti del Lazio aperte al pubblico sul territorio regionale. Esposizioni e mostre che devono obbligatoriamente prevedere l'ospitalità di critici, curatori o altri operatori del settore individuati da organizzazioni partner operanti nella promozione dell'arte contemporanea a livello nazionale o internazionale. Produzioni editoriali dedicate a uno o più giovani artisti del Lazio. Se cartacee, devono avere una distribuzione almeno a livello nazionale o, se digitali, devono essere in italiano e almeno in due lingue straniere. Altri interventi anche all'estero o fuori regione, finalizzati a sviluppare le ricerche e le carriere di giovani artisti o curatori del Lazio, a condizione che siano sostenuti da almeno un'altra organizzazione partner, operante nell'ambito dell'arte contemporanea a livello nazionale o internazionale. (segue) (Com)