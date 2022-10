Lazio: Zingaretti: 550mila euro per sostenere forza creativa di giovani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire è stato illustrato anche il progetto "Lazio Contemporaneo per le scuole", realizzato da Lazio Innova in collaborazione con il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Maxxi A[R]T Work), con l'obiettivo di stimolare il lavoro di gruppo degli studenti, valorizzando l'artigianato e il design, la memoria e l'innovazione, la tradizione e la sostenibilità. "Lazio Contemporaneo quest'anno partirà dai banchi di scuola, con un'azione per i Licei Artistici ideata con Lazio Innova e il Maxxi, fino alla nuova classe artistica emergente con un avviso pubblico dedicato. Vogliamo puntare a sostenere l'intera filiera e contribuire alla realizzazione di progetti e azioni che possano aiutare a far emergere il fermento giovanile che c'è anche nel mondo dell'arte contemporanea", dichiara Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche Giovanili (segue) (Com)