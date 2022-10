Lazio: Zingaretti: 550mila euro per sostenere forza creativa di giovani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le studentesse e gli studenti del triennio dei licei artistici con indirizzi didattici in design, arti figurative, moda e design, architettura, scenografia, grafica e comunicazione multimediale, usufruiranno di un percorso formativo ad hoc. Mentre i ragazzi delle classi quarte saranno chiamati a progettare e comunicare "nuovi souvenir", dando nuova vita a oggetti che fanno parte del nostro patrimonio, prendendo ispirazione dalla tipicità del contesto culturale, artigianale e tradizionale delle cinque province laziali. Gli istituti dopo una prima fase formativa possono fare domanda a partire dal primo dicembre 2022 ed entro e non oltre le ore 16:00 del 15 dicembre 2022. (Com)