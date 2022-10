Algeria-Paesi Bassi: colloquio telefonico presidente Tebboune-premier Rutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, in occasione del sessantesimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina. I due hanno discusso "le modalità e i mezzi per sviluppare le relazioni bilaterali, ampliando le prospettive di cooperazione nei settori dell'economia, dell'energia, degli investimenti, dell'istruzione e della formazione e di dar loro nuova linfa, in particolare con la prossima visita del primo ministro olandese ad Algeri", recita il comunicato. (Ala)