Iran: von der Leyen, risponderemo a sostegno fornito alla Russia

- L'Unione europea risponderà al sostegno che l'Iran sta offrendo alla Russia. A dirlo, tramite un messaggio Twitter, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "L'Ue ha deciso di sanzionare persone ed enti per il loro ruolo nella morte di Mahsa Amini e per la violenza inflitta al popolo iraniano. Siamo al fianco delle coraggiose donne iraniane. Inoltre, il sostegno dell'Iran alla guerra della Russia contro l'Ucraina riceverà una risposta chiara da parte dell'Ue", si legge nel tweet di von der Leyen. L'Iran è stato accusato pubblicamente dalle autorità ucraine, fra cui il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, di aver fornito droni alla Russia, alcuni dei quali utilizzati per gli attacchi sulla popolazione civile degli ultimi giorni. (Beb)