Governo: Meloni e Berlusconi siglano la tregua, ma la composizione dell'esecutivo non è chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Una tregua doveva essere siglata e così è stato. Almeno secondo le dichiarazioni congiunte e i post su Facebook. Dopo giorni di discussioni, indiscrezioni filtrate e un certo grado di tensione, è andato in scena questo pomeriggio l’atteso incontro fra la presidente di Fratelli d’Italia, e salvo sorprese, futura premier, Giorgia Meloni, e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. E questa volta, la prima dopo tante riunioni ad Arcore o villa Grande, ad "andare alla montagna" è stato proprio l’ex presidente del Consiglio, che ha varcato il portone di via della Scrofa, dove oggi c’è la sede di Fratelli d’Italia e una volta quella del Movimento sociale, poco dopo le 16.30. Una scena che a molti ha ricordato il gennaio 2014 quando lo stesso 'Cavaliere' venne accolto nella sede del Partito democratico per siglare un altro patto, quello del Nazareno, con l’allora segretario democratico, Matteo Renzi. Oggi come otto anni fa la liturgia è stata la medesima: abbraccio fra i leader all’arrivo, foto di rito e poi più di un ora e mezza di incontro per ritrovare unità e mostrare al Paese che il centrodestra è coeso e pronto a governare l'Italia. E soprattutto ricucire lo strappo avvenuto con l’elezione di Ignazio La Russa allo scranno più altro del Senato. Attriti che la presidente Meloni avrebbe tentato di "stemperare". (segue) (Rin)