Governo: Meloni e Berlusconi siglano la tregua, ma la composizione dell'esecutivo non è chiusa (2)

21 luglio 2021

- Quello odierno è stato un incontro a due, senza consiglieri e maggiorenti dei partiti. Neanche Gianni Letta che in molti ipotizzavano avrebbe accompagnato Berlusconi in questo decisivo vertice. Vertice che "si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione" e Forza Italia e Fratelli d’Italia, precisano fonti 'congiunte' dei due partiti, "sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze". Il primo risultato di questa ritrovata armonia è il fatto che i due partiti "si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Intanto Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto "sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo". L’armonia fra i due leader sembra dunque ritrovata ma, al momento, le trattative per la composizione della prossima squadra di governo sono tutt’altro che chiuse. (segue) (Rin)