Governo: Meloni e Berlusconi siglano la tregua, ma la composizione dell'esecutivo non è chiusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Quello odierno è stato un incontro a due, senza consiglieri e maggiorenti dei partiti. Neanche Gianni Letta che in molti ipotizzavano avrebbe accompagnato Berlusconi in questo decisivo vertice. Vertice che "si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione" e Forza Italia e Fratelli d’Italia, precisano fonti 'congiunte' dei due partiti, "sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze". Il primo risultato di questa ritrovata armonia è il fatto che i due partiti "si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Intanto Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto "sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo". L’armonia fra i due leader sembra dunque ritrovata ma, al momento, le trattative per la composizione della prossima squadra di governo sono tutt’altro che chiuse. (segue) (Rin)