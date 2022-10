Governo: Meloni e Berlusconi siglano la tregua, ma la composizione dell'esecutivo non è chiusa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i nodi ancora da sciogliere, a cominciare dalla quota di ministri che dovrebbero toccare a Forza Italia. Quattro o cinque, secondo diverse fonti, tanti quanti quelli che dovrebbero andare alla Lega. Se Antonio Tajani agli Esteri e Elisabetta Alberti Casellati alla Giustizia, o alle Riforme, sembrano abbastanza sicuri della nomina, lo stesso non si può dire per gli altri dicasteri "azzurri". Una delle ipotesi circolate al termine della riunione è che Forza Italia possa ottenere anche il ministero della Transizione ecologica, quello della Pubblica amministrazione e quello dell’Università e della Ricerca. Ma la quadra, viene spiegato, si troverà nelle prossime ore. Non a caso, al termine del vertice, nella sede di Fd'I sono arrivati i maggiorenti del partito, a cominciare dall’ex capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha chiarito: "L’obiettivo è un governo di qualità" che non sia il frutto di "un bilancino tra i partiti". Presente nel palazzo anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha però assicurato di essere lì solo per un saluto alla Fondazione Alleanza nazionale, vicina di sede di Fratelli d’Italia. Chi non era presente, ma attende, è la Lega che intanto ribadisce l’unità del centrodestra: "Smentiti i gufi e la sinistra, il centrodestra è determinato a partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria per poi offrire al più presto un governo all'altezza delle aspettative degli italiani". (Rin)