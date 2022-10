Usa: Casa Bianca, candidato democratico in Pennsylvania è molto capace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ritiene che il candidato democratico per il seggio della Pennsylvania al Senato statunitense, John Fetterman, sia “capace, e in grado di portare a termine il lavoro”. Lo ha detto la portavoce del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. Rispondendo ad una domanda sulle condizioni di salute di Fetterman, che quest’anno è stato vittima di un infarto, la portavoce ha detto che il presidente “ritiene che sia molto capace: negli ultimi mesi hanno avuto diverse interlocuzioni, e si sono anche incontrati di persona il mese scorso”. I due, inoltre, si incontreranno nel quadro dell’imminente visita di Biden in Pennsylvania. (Was)