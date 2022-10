Giustizia: in Gazzetta ufficiale riforme processo civile, penale e Ufficio processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono statti pubblicati in Gazzetta ufficiale i decreti legislativi delle riforme del processo civile, penale e sull’Ufficio per il processo. Mercoledì 19 ottobre 2022, nel supplemento straordinario alla Gazzetta, si procederà alla pubblicazione delle rispettive relazioni illustrative. È stata inoltre istituita un’area tematica dedicata sulla home page del sito della Gazzetta ufficiale, a fronte dell’esigenza di massima diffusione dei testi degli schemi dei decreti legislativi, delle relazioni illustrative e di ogni ulteriore provvedimento connesso. La sezione, creata in accordo in accordo con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è già operativa. Lo rende noto il ministero della Giustizia. (Rin)