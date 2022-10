Ue: Borrell ringrazia Luigi Di Maio in occasione del suo ultimo consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ha ringraziato Luigi Di Maio, tramite un messaggio Twitter, in occasione del suo ultimo consiglio europeo Affari esteri. Assieme a Di Maio, i ringraziamenti anche per l'ex ministra degli Esteri svedese Ann Linde, anche lei al suo ultimo consiglio Ue, prima del cambio di governo a Stoccolma. "Ultimo consiglio Affari esteri oggi per due grandi colleghi che hanno sempre portato un approccio costruttivo ed europeo alle nostre riunioni. Grazie Ann Linde e grazie Luigi di Maio!", si legge nel tweet di Borrell. (Beb)