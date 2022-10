© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'esame della variazione di Bilancio in I Commissione. I consiglieri Diego Sarno e Domenico Ravetti (Pd), Sarah Disabato e Sean Sacco (M5s), hanno chiesto chiarimenti su alcuni interventi. Tra questi, i 7,3 milioni di euro per la proroga contrattuale, fino al 31 dicembre 2022, del personale precario sanitario e socio-sanitario assunto per l’emergenza Covid. (Rpi)