Germania: Scholz, tutte e tre le centrali nucleari rimarranno attive

- Tutte e tre le centrali nucleari ancora attive in Germania rimarranno in funzione in riserva di emergenza per far fronte alla crisi dell'energia, fino a “non più tardi del 15 aprile 2023. È quanto comunicato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Si tratta di una soluzione di compromesso che chiude il contrasto sul nucleare tra il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, il verde Robert Habeck, e il titolare delle Finanze Christian Lindner, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp). L'esponente degli ecologisti aveva deciso che i reattori di Isar 2 e Neckarwestheim dovevano restare attivi in riserva di emergenza fino alla metà di aprile del 2023. L'operatività degli impianti supera quindi il 31 dicembre prossimo, scadenza del piano di graduale denuclearizzazione della Germania avviato dal governo federale nel 2011. La centrale di Emsland sarebbe, invece, stata chiusa alla fine dell'anno in corso. Lindner e la Fdp chiedevano invece che tutti e tre i reattori restassero in funzione fino al 2024. Questa posizione è stata sostenuta anche da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali partiti di opposizione al Bundestag. (Geb)