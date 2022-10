Sanità: Cgil, Pua nel municipio Roma XII, svilito confronto con parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Rm3, insieme al Presidente del Municipio XII, hanno inaugurato presso gli spazi di via Ramazzini 31, sede del Distretto sanitario, il nuovo Pua (Punto unico di accesso). Il Pua è un servizio di accoglienza e di orientamento e invio ai servizi socio-sanitari per la presa in carico dell'utente. "Svolge quindi - si legge in una nota della Cgil e dello Spi Cgil Roma Centro ovest litoranea -, un ruolo fondamentale per la cittadinanza in particolare per anziani fragili, non autosufficienti, persone con specifiche patologie, insomma per tutta quella fascia di popolazione del territorio che necessita di trattamenti assistenziali. Tutto bene quindi potremmo dire. Invece non è così. Ci troviamo costretti - si legge ancora - a criticare l'azione della Asl Rm3 e del Municipio XII sia nel merito che nel metodo". (segue) (Com)