Sanità: Cgil, Pua nel municipio Roma XII, svilito confronto con parti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel merito, ricordiamo ancora una volta che questa organizzazione da tempo chiede che gli spazi distrettuali e anche quelli municipali, attualmente in affitto con un aggravio di spese pubbliche, vengano trasferiti in spazi pubblici presenti nel territorio come quelli dell'ex Forlanini dove, peraltro, la Regione conferma, grazie ai fondi del Pnrr, di voler realizzare una Rsa e una Casa di Comunità. Ci troviamo invece ancora una volta di fronte a scelte che, dal nostro punto di vista, continuano a gravare sulla collettività in termini economici e di qualità delle prestazioni e che finiscono per concorrere a un abbandono strategico di un sito, come quello del Forlanini, che, per quel che ci riguarda, deve mantenere la sua proprietà pubblica e la sua innegabile vocazione socio sanitaria". (segue) (Com)