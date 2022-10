Sanità: Cgil, Pua nel municipio Roma XII, svilito confronto con parti sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel metodo, dispiace che, nonostante le nostre ripetute richieste di confronto in particolare sull'integrazione socio-sanitaria, sia alla Asl Rm3 che al Municipio XII, ci troviamo di fronte a decisioni assunte, non condivise né negoziate con Cgil, Cisl e Uil e con i sindacati dei pensionati che, unitariamente, hanno più volte inoltrato richieste di incontro proprio sul tema dell'accesso ai sistemi socio sanitari e di verifica del Piano sociale di zona. La nostra battaglia per un sistema sanitario pubblico di qualità e utile alla cittadinanza passa attraverso la vertenza sulle liste di attesa, sul diritto all'accesso alle cure e continua anche di fronte al silenzio istituzionale di chi, come la Asl Rm3 e il Municipio XII, svilendo il confronto democratico con le forze sociali territoriali, sceglie la strada più facile ma non per questo più giusta dell'unilateralità". (Com)