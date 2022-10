Usa: Georgia, autorità annunciano sistema di alert per tutelare gli scrutinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Georgia hanno annunciato un sistema di notifiche tramite messaggi di testo per proteggere gli scrutinatori e le persone che lavoreranno ai seggi elettorali durante le elezioni di medio termine del mese prossimo, per metterli in guardia contro eventuali rischi e minacce. Lo strumento è stato richiesto dall’ufficio del segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger dopo le minacce nei confronti di numerosi scrutinatori durante le elezioni presidenziali del 2020. Un funzionario dell’ufficio di Raffensperger, Gabriel Sterling, ha dichiarato all’emittente “Nbc News” che lo scopo del sistema di messaggio è di fornire alle autorità statali e locali “informazioni di intelligence in tempo reale” relativamente alle 159 contee dello Stato. “Tutte le parti interessate o coinvolte dovranno ricevere le giuste informazioni in tempo reale”, ha affermato. Il sistema di avvisi è entrato in funzione oggi: chi lavorerà ai seggi potrà inviare un messaggio ad un numero dedicato, per riportare incidenti o minacce di qualsiasi tipo: le informazioni saranno poi inviate agli uffici elettorali delle rispettive contee e all’ufficio del segretario di Stato, oltre che alle autorità competenti. A quel punto, il tipo di risposta dipenderà dall’entità della minaccia. (Was)