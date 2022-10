Monza: da oggi Enel X avvia la sostituzione di circa 500 lampadine con lampade a Led

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza hanno preso il via questa mattina, partendo dal quartiere S. Albino, i lavori di Enel X per sostituire più di 500 apparecchi guasti ancora alimentati con lampade al mercurio non più riparabili, con modelli a LED, più performanti: l'operazione comporterà un risparmio stimato di circa 300 mila Kw di consumi. Gli interventi di sostituzione riguarderanno tutta la città e saranno effettuati a lotti, considerando che i tecnici dovranno disporre per tempo i divieti di sosta nelle vie interessate; durante le lavorazioni sarà necessario mantenere accesi gli impianti anche durante il giorno per completare le fasi di test. Così il Comune ha voluto affrontare il nodo dell'illuminazione in città, bloccato da un appalto fermo al palo da mesi a causa delle vicende legali che ne impediscono ancora l'assegnazione definitiva. L'affidamento prevede anche la sostituzione di 40 apparecchi non funzionanti lungo Viale Lombardia, di cui alcuni situati sulla strada urbana e altri su tratti delle piste ciclopedonali. "Si tratta di un progetto innovativo perché, grazie all'accordo con EnelX, il comune di Monza godrà di un'illuminazione pubblica all'avanguardia e di una maggiore sicurezza delle strade – dichiara Domenico Prestinenzi, Responsabile Delivery and Operations Lombardia Ovest di Enel X. Inoltre, a seguito dei lavori di efficientamento, otterrà un risparmio energetico di circa il 60 per cento". Il Sindaco Paolo Pilotto e l'assessore all'energia Giada Turato hanno assicurato, inoltre che, nonostante la crisi energetica, l'illuminazione pubblica di Monza sarà mantenuta in tutta la sua durata senza riduzione degli orari: "La luce è un insostituibile elemento di decoro urbano, ma soprattutto un presidio di sicurezza e di legalità irrinunciabile. E' stato scritto anche nel programma di mandato: la città di tutti è sicura e bella", spiegano. Per gli stessi motivi e per sostenere concretamente le attività del commercio cittadino il Sindaco ha annunciato, inoltre, che la città non rinuncerà alla illuminazione natalizia, ma la scelta dell'Amministrazione è quella di installare luminarie più diradate tra loro e con un consumo energetico non superiore ai 18Kw. (segue) (Com)