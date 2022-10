Monza: da oggi Enel X avvia la sostituzione di circa 500 lampadine con lampade a Led (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come segnale di attenzione ai tempi che impongono il risparmio energetico il Sindaco, Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, ha spiegato che in questi mesi rinuncerà ad illuminare la Villa Reale secondo le esigenze ispirate alle campagne di sensibilizzazione delle diverse giornate internazionali celebrative o dedicate a particolare anniversari, mentre Il Comune continuerà a sostenere le cause solidaristiche o informative attraverso i canali della comunicazione istituzionale. Il Vicesindaco e assessore al bilancio Egidio Longoni ha contestualizzato l'intervento di EnelX in un quadro di costi che è sostanzialmente raddoppiato rispetto agli anni precedenti e che per la città di Monza comporta una spesa stimata per il 2022 di circa 8 milioni di euro per le utenze elettriche. "Per coprire queste esigenze dovremo approvare una nuova variazione di bilancio nelle prossime settimane – spiega Longoni – Mi auguro, tuttavia, che il nuovo Governo e la Commissione Europea individuino presto una soluzione condivisa per aiutare i Comuni totalmente in balia di questi extra costi e che a medio-lungo termine si riveleranno non sostenibili da parte della finanza locale". Nel frattempo il Comune sta continuando ad assicurare la regolare erogazione dei servizi e il sostegno alle attività dei vari soggetti pubblici tra cui le scuole, i nidi e tutte le strutture che fanno riferimento all'Amministrazione Comunale. (Com)