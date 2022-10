Università a Scampia: inaugurata questa mattina la nuova sede della Federico II - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata ufficialmente questa mattina la nuova sede di Scampia dell'Università Federico II di Napoli. Oltre 600 studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia cominciano il loro percorso di studio per le professioni sanitarie. Realizzata dal comune di Napoli, la struttura ha quattro piani riservati alla didattica, uno ai laboratori e due all'area clinica. Si svolgeranno qui anche i tirocini di laboratorio, quelli clinici in ambulatorio e quelli basati su realtà virtuale e aumentata.(Ren)