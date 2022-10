Tunisia: atteso per mercoledì il Salone internazionale della transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale della Tunisia, Tunisi, ospiterà, dal 19 ottobre prossimo, la Fiera internazionale della transizione energetica, che si terrà presso la sede dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) fino al 21 ottobre. Saranno circa 30 gli espositori che vi prenderanno parte, ha fatto sapere il capo della Camera dell'Unione nazionale per l'installazione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici, Ali Kanzari, in una conferenza stampa. Secondo Kanzari, l’evento sarà un'opportunità per investitori e finanziatori di incontrarsi e discutere opportunità per creare progetti nel settore delle energie rinnovabili. Secondo quanto riferito da Ice, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la mostra-convegno, dal tema “lo sviluppo sostenibile in Tunisia’’, è stata organizzata su iniziativa della Camera sindacale fotovoltaica (CSPV), in collaborazione con Utica. L’evento vedrà riuniti tutti gli attori del settore delle energie rinnovabili, privati e pubblici, nonché alti funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private tunisine ed estere, ha fatto sapere Ice. (Tut)