Terrorismo: Usa, nuove sanzioni per finanziatori e militanti di al-Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo round di sanzioni nei confronti di nove finanziatori del gruppo terroristico jihadista di al-Shabaab, che occuperebbero posizioni di leadership all’interno dell’organizzazione, curando i rapporti tra le milizie e alcune aziende locali in Somalia. In una nota, le autorità Usa hanno spiegato che la rete di finanziatori ha facilitato la fornitura di armi, i finanziamenti e le attività di reclutamento del gruppo terroristico. “Il Tesoro continua a lavorare per identificare e smantellare le reti che si occupano di facilitare le attività illegali di al-Shabaab nell’Africa orientale: continueremo a fare tutto il necessario per ostacolare le forniture di armi e i finanziamenti nei confronti di qualsiasi organizzazione terroristica internazionale”, ha commentato il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. (segue) (Was)