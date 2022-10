Terrorismo: Usa, nuove sanzioni per finanziatori e militanti di al-Shabaab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni sono state imposte nei confronti di Abdullah Jeeri, che nel 2021 ha contribuito a rifornire il gruppo di armi provenienti da mercati locali e stranieri (soprattutto dallo Yemen); Khalif Adale, che quest’anno si è occupato della raccolta di finanziamenti provenienti dalle organizzazioni non governative locali in Somalia, riferendo direttamente all’emiro di al-Shabaab, Ahmed Diriye; Hassan Afgooye, uno dei leader del gruppo che si occupa di coordinare una vasta rete finanziaria per sostenere le attività dell’organizzazione; Abdikarim Hussein Gagaale, esponente di spicco del ramo di al-Shabaab che si occupa della raccolta di fondi e finanziamenti; Abdi Samad, militante legato alla leadership del gruppo; Abdirahman Nurey, che gestisce i rapporti tra il gruppo e le aziende private somale; e, infine, Mohamed Hussein Salad, Ahmed Hasan Ali Sulaiman Mataan e Mohamed Ali Badaas, esponenti della rete che si occupa di rifornire il gruppo di armi provenienti dallo Yemen. (Was)