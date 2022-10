Roma: vittime della strada, spesso non viene indagato chi non ripara buche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista degli incidenti stradali, spesso con esito mortale, a Roma si allunga di giorno in giorno. Due nell’ultimo fine settimana, tutti giovanissimi come giovanissimi erano quelli dello scorso fine settimana. Le strade di Roma si confermano pericolosissime e ci si interroga sui perchè. Molti però sostengono di conoscere i motivi. Non si sono dati precisi, “ma riteniamo che sulle strade della Capitale, la situazione degli incidenti, sia tornata ad essere quella precedente alla legge sull’omicidio stradale” promulgata nel 2016. Lo dice ad Agenzia Nova l’avvocato Federico Alfredo Bianchi dell’associazione familiari e vittime della strada di Roma. Il responsabile dell’associazione sostiene che “due terzi degli incidenti gravi avvengono nei centri urbani” e a Roma segnala la pericolosità di Corso Francia e via Cristoforo Colombo considerate strade urbane ma su cui si viaggia a velocità importanti e dove vi sono intersezioni regolate da impianti semaforici. Ci sono anche le bretelle A24 e A1 dove si registrano grossi e dolorosi sinistri ultimo, quello delle due turiste belga”. (segue) (Rer)