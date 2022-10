Roma: vittime della strada, spesso non viene indagato chi non ripara buche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvocato racconta un aneddoto per spiegare ciò che dice riferendo di “una causa voluta da un motociclista rimasto ferito in seguito alla caduta causata da una buca. Il giudice, pur dandogli ragione, ha sottolineato le sue responsabilità sostenendo che la strada era tappezzata di pezze di asfalto che avrebbero dovuto avvertire del pericolo la vittima della caduta”. Il maggior numero di situazione che l’associazione segue, però, è legata agli infortuni strali dei pedoni. “A Roma – dice Bianchi - è difficile attraversare la strada in sicurezza” ma questo non dipende da un problema della strada, “bensì dalla maleducazione di chi guida. Vediamo spesso automobilisti accelerazione in prossimità delle strisce pedonali per scoraggiare il pedone ad attraversare”. In tale contesto l’avvocato ricorda come siano disattesi tutti gli articoli di legge che prevedono l’insegnamento dell’educazione stradale già a partire dalle scuole elementari”. In sintesi sarebbero, secondo il rappresentante dell'associazione, le infrastrutture e l'educazione stradale allo sbando le cause dei pericoli a Roma, a cui non si pone rimedio nonostante la strada siano la maggiore causa di mortalità per bambini e ragazzi tra i 5 e 29 anni. (segue) (Rer)