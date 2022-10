Roma: vittime della strada, spesso non viene indagato chi non ripara buche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facile intuire il pericolo che si corre quando, dalla sella di una due ruote, sia se il mezzo è una moto o uno scooter, ci si trova davanti una grossa buca. Ma situazioni di quel tipo vanno descritte da chi le ha vissute. “Spesso ti sbuca all’improvviso da sotta la macchina che ti precede” spiega Paolo Marco Porzio promotore di Moto Touring Lazio. A quel punto non si può far altro che prepararsi all’impatto, sperando di rimanere in sella e di non rompere il cerchio delle ruote”. Avendo qualche frazione di secondo in più, si può “tentare di schivare la buca, ma il rischio è di prendere frontalmente la macchina che viene a sinistra, oppure quella che è parcheggiata sulla destra”. La vita per i motociclisti a Roma non è semplice. “Le buche e le condizioni delle strade incidono, a mio avviso - conclude Porzio - , per il 30 o 40 percento sulla totalità degli incidenti. Tutto il resto dipende dalla distrazione dovuta ai cellulari". (Rer)