Ucraina: Kahl (Bnd), per Putin società occidentale è minaccia principale

- Il presidente russo, Vladimir Putin, vede “una minaccia principale” nella diffusione “aggressiva” del modello di società occidentale, liberale e democratica, in quanto pone in un pericolo “esistenziale” il suo stesso governo. È quanto dichiarato da Bruno Kahl, direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Il funzionario si è espresso durante la riunione del Comitato di controllo dei servizi segreti del Bundestag in cui sono stati ascoltati i vertici dell'apparato di intelligence tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Kahl ha aggiunto che, nella brutale guerra di annientamento” mossa dalla Russia contro l'Ucraina, per Putin non ne va principalmente del territorio di questo Paese. Per il titolare del Cremlino, si tratta, infatti, di “una dichiarazione di guerra contro l'intero mondo occidentale, libero e democratico”. Secondo il direttore del Bnd, Putin è “probabilmente” giunto alla conclusione che “l'Occidente, sulla base dei negoziati, non soddisferà né gli interessi di sicurezza russi che rivendica e richiede né il desiderio di essere percepita come una superpotenza”. Pertanto, il presidente russo ritiene che l'invasione dell'Ucraina possa correggere queste carenze. Una soluzione negoziata per il conflitto non è, quindi, nelle intenzioni del Cremlino, la cui “necessaria disponibilità al compromesso non è riconoscibile”. Inoltre, questo esito dovrebbe comunque “soddisfare in maniera essenziale gli interessi di sicurezza russi”. Intanto, Putin è pronto ad accettare il prezzo militare, economico e politico della guerra contro l'Ucraina perché, in caso di inerzia, vede i costi futuri per la Russia significativamente più elevati”. Si tratta soprattutto dell'ulteriore avvicinamento di Kiev all'Occidente e alla Nato. (Geb)