Israele-Usa: presidente Herzog a Washington il 25 ottobre, previsto incontro con Biden

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, sarà a Washington la prossima settimana, e ha in programma un incontro alla Casa Bianca con l’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha annunciato la presidenza israeliana, ricordando che si tratterà della prima visita di Herzog negli Stati Uniti dal suo insediamento, a meno di una settimana dalle elezioni in Israele. “La visita rafforzerà ulteriormente la partnership tra i due Paesi, e contribuirà a ribadire quanto la cooperazione bilaterale sia solida e indipendente da qualsiasi disaccordo di natura politica”, si legge nella nota della presidenza israeliana. Herzog arriverà a Washington il 25 ottobre, e incontrerà Biden il giorno seguente. All’ordine del giorno ci sono anche colloqui con alcuni alti funzionari dell’amministrazione Usa e con i leader del Congresso. (Was)