Ucraina: Kahl (Bnd), non vediamo preparativi per impiego armi nucleari russe

- Il Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia l'agenzia di intelligence interna della Germania, non vede “al momento preparativi per l'impiego di armi nucleari strategiche o tattiche” da parte della Russia in Ucraina. È quanto dichiarato da Bruno Kahl, direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Il funzionario si è espresso durante la riunione del Comitato di controllo dei servizi segreti del Bundestag in cui sono stati ascoltati i vertici dell'apparato di intelligence tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'osservazione di Kahl è importante perché la Russia avrebbe concentrato armi nucleari tattiche in depositi e potrebbe trasferirle sul teatro di operazioni in Ucraina. Questi siti costantemente monitorati da satelliti degli Stati parte della Nato. Pertanto, “qualsiasi movimento a terra dovrebbe essere riconoscibile”. (Geb)