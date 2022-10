Germania: Haldenwang (Bfv), da guerra in Ucraina minacce intensificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra della Russia contro l'Ucraina ha provocato una “oggettiva intensificazione” della situazione di minaccia” per la Germania, dove continua a scendere “la soglia di inibizione per le operazioni di intelligence”. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Il funzionario si è espresso durante la riunione del Comitato di controllo dei servizi segreti del Bundestag in cui sono stati ascoltati i vertici dell'apparato di intelligence della Germania. Haldenwang ha evidenziato come l'innalzamento delle minacce per il Paese ha aperto “nuovi scenari che anticipiamo e attuiamo in azioni mirate”. (Geb)