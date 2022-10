© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-India: proiettato video su scontri nel Galwan durante Congresso del Partito comunista - Un video relativo agli scontri avvenuti tra le truppe di Cina e India nella Valle del Galwan è stato proiettato ieri durante il ventesimo Congresso del Partito comunista cinese, contribuendo a presentare Nuova Delhi tra i principali avversari militari nazionali. Lo riporta il quotidiano indiano "Hindustan Times", ricordando che negli scontri del 2020 lungo la zona di confine contesa le truppe si erano fronteggiate a colpi di mazze e pietre per diverse ore. L'esercito indiano ha riportato 20 vittime, mentre le forze armate cinesi hanno rivelato ufficialmente l'identità di quattro caduti. Secondo indiscrezioni di stampa, tuttavia, le perdite sarebbero più consistenti rispetto a quanto ammesso da Pechino. Tra gli ufficiali cinesi feriti negli scontri c'è il comandante Qi Fabao, presente ieri al Congresso e dipinto spesso dalla propaganda cinese come un eroe della resistenza nazionale contro l'esercito indiano. Qi fu onorato per le sue prestazioni nel Galwan anche in occasione dei Giochi olimpici invernali tenuti a Pechino lo scorso febbraio, quando fu selezionato come tedoforo. Nell'intervento seguito alla proiezione del filmato, il presidente Xi Jinping ha annunciato le priorità politiche dei prossimi cinque anni, comunicando l'intenzione di accelerare la costruzione dell'esercito e di rafforzare la sicurezza nazionale. (segue) (Res)