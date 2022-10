© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Himachal Pradesh, il 12 novembre elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa - Le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano dell’Himachal Pradesh si terranno il 12 novembre. Lo ha annunciato la Commissione elettorale dell’India. Le candidature potranno essere presentate entro il 25 ottobre e ritirate entro il 29; i controlli formali saranno completati entro il 27. Lo scrutinio è fissato per l’8 dicembre. Alla data del 10 ottobre risultavano registrati nelle liste elettorali dello Stato 5.574.793 elettori. Per l’esercizio del voto saranno allestiti 7.881 seggi. L’assemblea dell’Himachal Pradesh conta 68 membri; 20 seggi sono riservati alle caste e tribù riconosciute (17 e tre rispettivamente). Nella precedente elezione, il 9 novembre 2017, il Partito del popolo indiano (Bjp) conquistò la maggioranza e la guida del governo uscente. (segue) (Res)